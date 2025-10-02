Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 17:36
    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене

    2 октября в Копенгагене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев Дик Схоф Нидерланды Азербайджан Копенгаген
    Фото
    Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

    Последние новости

    17:43

    Зеленский, Кошта, фон дер Ляйен и Фредрексон обсудили инициативу "Стену дронов"

    В регионе
    17:42

    Турция ввела санкции против физических и юридических лиц Ирана

    В регионе
    17:42
    Фото

    SOCAR и Uniper SE обсудили возможность приобретения дополнительных объемов газа

    Энергетика
    17:38

    Менеджер по стране: ВБ оценивает геотермальный потенциал Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    17:36
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:36
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Украины в Копенгагене

    Внешняя политика
    17:28

    Ален Берсе: Мир между Баку и Ереваном важный элемент стабильности на Кавказе

    Внешняя политика
    17:28
    Фото

    В "Ичеришехер" открылся Музей миниатюрного искусства Азербайджана

    Искусство
    17:23
    Фото

    В Баку сдана в эксплуатацию реконструированная Фондом Гейдара Алиева школа

    Наука и образование
    Лента новостей