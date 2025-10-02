Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене
2 октября в Копенгагене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Королевства Нидерландов Диком Схофом.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.
