    Х оштрафован на 120 млн евро за нарушения закона ЕС

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 15:46
    Х оштрафован на 120 млн евро за нарушения закона ЕС

    Европейская комиссия наложила на соцсеть X штраф в размере 120 млн евро за нарушение обеспечения прозрачности в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA). Это первое решение о наложение штрафа за несоблюдение требований DSA.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Тома Ренье.

    "Использование компанией X "синей галочки" для "проверенных учетных записей" вводит пользователей в заблуждение. Это нарушает обязательство DSA для онлайн-платформ запрещать вводящие в заблуждение приемы в услугах", - заявил он.

    В итоге этот обман подвергает пользователей риску мошенничества, в том числе с подделкой личности, а также других форм манипуляции со стороны злоумышленников.

    DSA запрещает онлайн-платформам указывать ложные сведения, что пользователи были проверены, если такая проверка не проводилась.

    Также платформа не соблюдает прозрачность в вопросах рекламы и не предоставляет доступ к публичным данным для расследований.

