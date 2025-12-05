Х оштрафован на 120 млн евро за нарушения закона ЕС

Европейская комиссия наложила на соцсеть X штраф в размере 120 млн евро за нарушение обеспечения прозрачности в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA). Это первое решение о наложение штрафа за несоблюдение требований DSA.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель Тома Ренье.

"Использование компанией X "синей галочки" для "проверенных учетных записей" вводит пользователей в заблуждение. Это нарушает обязательство DSA для онлайн-платформ запрещать вводящие в заблуждение приемы в услугах", - заявил он.

В итоге этот обман подвергает пользователей риску мошенничества, в том числе с подделкой личности, а также других форм манипуляции со стороны злоумышленников.

DSA запрещает онлайн-платформам указывать ложные сведения, что пользователи были проверены, если такая проверка не проводилась.

Также платформа не соблюдает прозрачность в вопросах рекламы и не предоставляет доступ к публичным данным для расследований.