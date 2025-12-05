İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    "X" sosial şəbəkəsi 120 milyon avro məbləğində cərimələnib

    05 dekabr, 2025
    • 16:43
    X sosial şəbəkəsi 120 milyon avro məbləğində cərimələnib

    Avropa Komissiyası "X" sosial şəbəkəsinə 120 milyon avro məbləğində cərimə tətbiq edib.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə qurumun rəsmi nümayəndəsi Toma Renye bildirib.

    Bu, Rəqəmsal Xidmətlər Aktının (DSA) tələblərinə riayət edilməməsi ilə bağlı ilk cərimə qərarıdır.

    "X şirkətinin "yoxlanılmış hesablar" üçün "mavi işarə"nin verilməsi istifadəçiləri çaşdırır. Bu, onlayn platformaların yanıldıcı metodları qadağan etmək üçün DSA öhdəliyini pozur", - Toma Renye deyib.

    Nəticədə bu aldatma istifadəçiləri şəxsiyyət oğurluğu da daxil olmaqla fırıldaqçılıq riski ilə, eləcə də dələduzların digər manipulyasiya formaları ilə üz-üzə qoyur.

    DSA onlayn platformalara məlumatları yoxlamadan istifadəçilə yoxlanıldığını göstərən işarəni verməyi qadağan edir.

    Həmçinin, platforma reklam məsələlərində şəffaflığa əməl etmir və araşdırmalar üçün ictimai məlumatlara giriş təmin etmir.

    Х оштрафован на 120 млн евро за нарушения закона ЕС

