İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Avstraliyada terror aktından sonra komissiya yaradılıb

    Digər ölkələr
    • 08 yanvar, 2026
    • 12:04
    Avstraliyada terror aktından sonra komissiya yaradılıb

    Avstraliyada ötən il dekabrın 14-də Sidneyin Bondi çimərliyində 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən cinayət işinin araşdırılması üçün kral komissiyası yaradılıb.

    "Report" BBC telekanalına istinadən xəbər verir ki, bunu Baş nazir Entoni Albaneze bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ölkədə müstəqil araşdırma aparmaq üçün ən nüfuzlu komissiyadır.

    Bundan əvvəl Albaneze silah haqqında qanuna yenidən baxılacağını istisna etməyib. O, həmçinin antisemitizmlə mübarizə tədbirlərinin, kəşfiyyat və hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin yoxlanılmasının vacibliyini vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, faciənin baş verdiyi çimərlikdəki bayram tədbirinə yəhudi icmasının təxminən 2 min nümayəndəsi gəlmişdi. Terror aktı nəticəsində 38 nəfər yaralanıb.

    Avstraliya polisi atəş açanlardan birini zərərsizləşdirib. Terror aktının digər icraçısı Navid Əkrəm isə saxlanılıb. Polis onun İŞİD terror qruplaşması ilə əlaqəli olduğunu ehtimal edir. Terrorçuya 59 epizod üzrə ittihamlar irəli sürülüb.

    Avstraliya Terror aktı
    Премьер Австралии сообщил о создании королевской комиссии после теракта на пляже Бонди

    Son xəbərlər

    12:08

    Dələduzluqda şübhəli bilinən SMM saxlanılıb

    Hadisə
    12:04

    Avstraliyada terror aktından sonra komissiya yaradılıb

    Digər ölkələr
    12:01

    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yıxılaraq xəsarət alan 86 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    11:57
    Video

    Ötən il ASCO gəmiləri ilə yükdaşımaların həcmi 5 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    11:56

    Fermerlər Fransa paytaxtının mərkəzini bağlayıblar

    Digər ölkələr
    11:53
    Foto

    Sirab kəndində 5,5 km-lik yeni içməli su xətti çəkilir

    İnfrastruktur
    11:50

    Abşeronun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:34

    Natiq Bağırov: "Əsas məqsəd Bakıda keçiriləcək mundialı yaddaqalan idman bayramına çevirməkdir" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    11:31

    İranda sahibkarlar tətil keçirirlər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti