Премьер Австралии сообщил о создании королевской комиссии после теракта на пляже Бонди
- 08 января, 2026
- 11:50
В Австралии создана королевская комиссия по расследованию уголовного дела в связи со стрельбой на пляже Бонди в Сиднее 14 декабря прошлого года, в результате которой погибли 15 человек.
Как передает Report со ссылкой на телекомпанию BBC, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.
По его словам, она является самой влиятельной в стране комиссией по прведению независимого расследования.
Ранее Албанезе не исключил, что будет пересмотрен закон об оружии, отметив также о важности мер по борьбе с антисемитизмом и проверки деятельности разведывательных и правоохранительных органов.
Отметим, что на праздничное мероприятие на пляже, где произошла трагедия, пришли около 2 тыс. представителей еврейской общины. В результате теракта 38 человек получили ранения.
Австралийские полицейские ликвидировали одного из стрелков. А другой исполнитель теракта - Навид Акрам был задержан. Полиция предполагает, что он связан с террористической группировкой ИГИЛ. Ему предъявлены обвинения по 59 эпизодам.