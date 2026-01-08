İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Ötən il ASCO gəmiləri ilə yükdaşımaların həcmi 5 %-dən çox artıb

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) gəmiləri ilə 2025-ci il ərzində 9 milyon 85 min 935 ton yük daşınıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq ASCO-dan bildirilib.

    Məlumata əsasən, bu da 2024-cü illə müqayisədə 5,38 % artım deməkdir. Bildirilib ki, ən yüksək artım quru yük gəmiləri ilə daşımalarda qeydə alınıb. Ötən il ərzində bu tip gəmilərlə 1 milyon 324 min 999 ton yük daşınıb. Bu, 2024-cü ilin eyni göstəriciləri ilə müqayisədə 45 %-dən çoxdur.

    Ötən il tankerlərlə daşınan yükün həcmində də artım müşahidə olunub. Belə ki, 2024-cü ildə 4 milyon 216 min 243 ton yük daşındığı halda, 2025-ci ildə bu göstərici 4 milyon 310 min 46 tona çatıb. Beləliklə, bu seqment üzrə daşımalarda 2 %-dən çox artım qeydə alınıb.

    Statistikaya əsasən, 2024-cü ildə bərə gəmiləri ilə 76 min 757 ədəd təkərli texnikanın (vaqon, TIR və avtotexnika ) daşınması həyata keçirilib. 2025-ci ildə də təxminən eyni səviyyədə, yəni 77 min 71 ədəd vaqon, TIR və avtotexnika daşınıb.

    Bundan başqa, ötən il ASCO-nun gəmiləri ilə daşınan konteynerlərin sayı 22 min 30 TEU olub. Bu isə 2024-cü illə müqayisədə 203 % artım deməkdir.

    Video

