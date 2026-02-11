Türkiyə parlamentində deputatlar arasında dava olub
Region
- 11 fevral, 2026
- 17:57
Türkiyə Böyük Millət Məclisində deputatlar arasında dava olub.
"Report" xəbər verir ki, CHP-li deputatlar yeni təyin olunan ədliyyə naziri Akın Gürlek və daxili işlər naziri Mustafa Çiftçinin andiçmə prosesinə mane olublar.
Bu zaman AKP-dən olan millət vəkilləri ilə onlar arasında gərginlik yaşanıb.
#SONDAKİKA— Solcu Gazete (@solcugazete60) February 11, 2026
AKP'li Osman Gökçek, CHP'li Mahmut Tanal'a yumrukla saldırdı! https://t.co/6uw5Lp4kJd pic.twitter.com/nYqsP6FTUC
