İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Türkiyə parlamentində deputatlar arasında dava olub

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 17:57
    Türkiyə parlamentində deputatlar arasında dava olub

    Türkiyə Böyük Millət Məclisində deputatlar arasında dava olub.

    "Report" xəbər verir ki, CHP-li deputatlar yeni təyin olunan ədliyyə naziri Akın Gürlek və daxili işlər naziri Mustafa Çiftçinin andiçmə prosesinə mane olublar.

    Bu zaman AKP-dən olan millət vəkilləri ilə onlar arasında gərginlik yaşanıb.

    Türkiyə Böyük Millət Məclisi parlamentdə dava insident CHP AKP

    Son xəbərlər

    18:40

    "Kinobox" və "Mahnı" TV-yə lisenziya verilib

    Digər
    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    18:26

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:22

    "OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıb

    Energetika
    18:20

    Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib

    Fərdi
    18:15

    Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti