İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qurban İsmayılov: Rusiyada bir erməni "Girov" filminə görə mənə təşəkkür etmişdi

    İncəsənət
    • 11 fevral, 2026
    • 17:54
    Qurban İsmayılov: Rusiyada bir erməni Girov filminə görə mənə təşəkkür etmişdi

    Xalq artisti Qurban İsmayılov "Girov" filminin Rusiyanın Smolensk şəhərindəki premyerasından sonra bir erməninin yaxınlaşıb ona təşəkkür etdiyini deyib.

    O, bu barədə "Report"a müsahibəsində danışıb.

    Aktyorun sözlərinə görə, premyeranın saatı ermənilər tərəfindən dəyişdirilib:

    "Nümayiş saat 19:00-da olmalı idi, amma ermənilər müdaxilə edib nümayişi axşam saat 22:00-a salmışdılar. Jürinin sədrini Ermənistanda hansısa akademiyanın həqiqi üzvü elədilər, bir növ, könlünü aldılar, nəticədə saat dəyişdirildi, nümayişə az adam qaldı. Mən zəng edib Eldar Quliyevə dedim ki, bəs belə bir şey olub, o da əvvəl əsəbiləşib dedi ki, qayıt çıx gəl. Amma sonra fikrindən vaz keçdi, dedi, qal".

    Qurban İsmayılov nümayişdən sonra 30-35 yaşlı bir erməninin yaxınlaşıb ona təşəkkür etdiyini də qeyd edib:

    "Dedi ki, çox sağ ol. Dedim, niyə? Dedi, mən bilirəm ki, həyatda da o ermənini siz sağ buraxardınız. Sizin xalq həyatda da belədir. Bir az danışdıq, məlum oldu ki, o vaxt anası ilə bunu Naxçıvandan Ermənistana yola salıblarmış. Demək, kimiksə, özümüzü də məhz o cür də təqdim etməliyik".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Qurban İsmayılov Xalq artisti Ermənistan

    Son xəbərlər

    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    18:26

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:22

    "OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıb

    Energetika
    18:20

    Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib

    Fərdi
    18:15

    Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq

    Region
    18:12

    Azərbaycan XİN Kanadaya başsağlığı verib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti