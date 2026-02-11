Yunanıstanın Baş naziri Türkiyədə səfərdədir
Region
- 11 fevral, 2026
- 18:07
Yunanıstanın Baş naziri Kiryakos Miçotakis Türkiyədə rəsmi səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Baş naziri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qarşılayıb.
Daha sonra Türkiyə Prezidenti və Baş nazir arasında ikitərəfli görüş olub.
