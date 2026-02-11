İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Yunanıstanın Baş naziri Türkiyədə səfərdədir

    Region
    • 11 fevral, 2026
    • 18:07
    Yunanıstanın Baş naziri Türkiyədə səfərdədir

    Yunanıstanın Baş naziri Kiryakos Miçotakis Türkiyədə rəsmi səfərdədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Baş naziri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qarşılayıb.

    Daha sonra Türkiyə Prezidenti və Baş nazir arasında ikitərəfli görüş olub.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanıstan

    Son xəbərlər

    18:40

    "Kinobox" və "Mahnı" TV-yə lisenziya verilib

    Digər
    18:37
    Foto

    Bakıda macar qobelen ustası Juja Perelinin fərdi sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    18:31
    Foto

    Ümumdünya Xəstələr Günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Dövlət Miqrasiya Xidmətində Qlobal Pakta dair məsləhətləşmələr aparılıb

    Xarici siyasət
    18:26
    Foto

    Azərbaycan BƏƏ ilə qarşılıqlı investisiyaların artırılmasını müzakirə edib

    Biznes
    18:26

    Madaqaskarda "Gezani" siklonu səbəbindən 20 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:22

    "OPEC+" yanvarda neft hasilatını gündəlik 264 min barel azaldıb

    Energetika
    18:20

    Novak Cokoviç Dohadakı turnirdən imtina edib

    Fərdi
    18:15

    Paşinyan: Ermənistan AES-in istismar müddəti 2046-cı ilə qədər uzadılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti