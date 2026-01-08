İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yıxılaraq xəsarət alan 86 yaşlı kişi ölüb

    Hadisə
    • 08 yanvar, 2026
    • 12:01
    Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yıxılaraq xəsarət alan 86 yaşlı kişi ölüb.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə qəsəbədəki fərdi yaşayış evlərindən birində qeydə alınıb.

    1940-cı il təvəllüdlü Məhəmmədəli Hümbət oğlu Abdullayev yaşadığı evin həyətində ehtiyatsızlıq səbəbindən yıxılıb.

    Nəticədə başından ağır xəsarətlər alan M.Abdullayev hadisə yerində həyatını itirib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

