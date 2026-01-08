Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yıxılaraq xəsarət alan 86 yaşlı kişi ölüb
Hadisə
- 08 yanvar, 2026
- 12:01
Sumqayıt şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində yıxılaraq xəsarət alan 86 yaşlı kişi ölüb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə qəsəbədəki fərdi yaşayış evlərindən birində qeydə alınıb.
1940-cı il təvəllüdlü Məhəmmədəli Hümbət oğlu Abdullayev yaşadığı evin həyətində ehtiyatsızlıq səbəbindən yıxılıb.
Nəticədə başından ağır xəsarətlər alan M.Abdullayev hadisə yerində həyatını itirib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
