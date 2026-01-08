Sirab kəndində 5,5 km-lik yeni içməli su xətti çəkilir
İnfrastruktur
- 08 yanvar, 2026
- 11:53
Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Babək rayonunun Sirab kəndində əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması məqsədilə 5,5 km-lik yeni içməli su xətti çəkilir.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, layihə çərçivəsində diametri 225 millimetr olan yeni içməli su xəttinin çəkilişi həyata keçirilir.
Xəttin ümumi uzunluğu 5500 metr təşkil edir ki, bunun da 3000 metri yeni çəkilən hissədir.
Hazırda 2500 metr məsafədə boruların qaynaq işləri uğurla tamamlanıb. Tikinti-quraşdırma işləri mövcud qrafikə uyğun şəkildə davam etdirilir.
Layihə yekunlaşdıqdan sonra mövcud 2 ədəd subartezian quyusundan çəkilən xətlərin mənsəbində quraşdırılacaq subölüşdürücü qurğu vasitəsilə kəndin içməli su təchizatı daha da yaxşılaşdırılacaq.
Son xəbərlər
12:08
Dələduzluqda şübhəli bilinən SMM saxlanılıbHadisə
12:04
Avstraliyada terror aktından sonra komissiya yaradılıbDigər ölkələr
12:01
Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində yıxılaraq xəsarət alan 86 yaşlı kişi ölübHadisə
11:57
Video
Ötən il ASCO gəmiləri ilə yükdaşımaların həcmi 5 %-dən çox artıbİnfrastruktur
11:56
Fermerlər Fransa paytaxtının mərkəzini bağlayıblarDigər ölkələr
11:53
Foto
Sirab kəndində 5,5 km-lik yeni içməli su xətti çəkilirİnfrastruktur
11:50
Abşeronun bəzi ərazilərində işıq olmayacaqEnergetika
11:34
Natiq Bağırov: "Əsas məqsəd Bakıda keçiriləcək mundialı yaddaqalan idman bayramına çevirməkdir" - MÜSAHİBƏFərdi
11:31