    В нахчыванском селе Сираб модернизируется система питьевого водоснабжения

    Инфраструктура
    • 08 января, 2026
    • 12:36
    В селе Сираб Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики реализуется проект по улучшению обеспечения населения питьевой водой.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках проекта прокладывается новая линия питьевого водоснабжения общей протяженностью 5 500 м, из которых 3 000 м - это полностью новый участок.

    В настоящее время на участке протяженностью 2 500 метров уже завершены сварочные работы по соединению труб. Строительно-монтажные работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.

    После завершения проекта подача воды будет осуществляться от двух действующих субартезианских скважин.

    Фото
