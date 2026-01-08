В нахчыванском селе Сираб модернизируется система питьевого водоснабжения

В селе Сираб Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики реализуется проект по улучшению обеспечения населения питьевой водой.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в рамках проекта прокладывается новая линия питьевого водоснабжения общей протяженностью 5 500 м, из которых 3 000 м - это полностью новый участок.

В настоящее время на участке протяженностью 2 500 метров уже завершены сварочные работы по соединению труб. Строительно-монтажные работы продолжаются в соответствии с утвержденным графиком.

После завершения проекта подача воды будет осуществляться от двух действующих субартезианских скважин.