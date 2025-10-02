İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    • 02 oktyabr, 2025
    • 17:33
    Kopenhagendə oktyabrın 2-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Niderland Krallığının Baş naziri Dik Şuf ilə görüşü olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Президент Азербайджана встретился с премьер-министром Нидерландов в Копенгагене

