Azərbaycan Prezidenti Niderlandın Baş naziri ilə görüşüb
Xarici siyasət
- 02 oktyabr, 2025
- 17:33
Kopenhagendə oktyabrın 2-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Niderland Krallığının Baş naziri Dik Şuf ilə görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
