США не хотят постоянного расширения НАТО

США стремятся изменить принцип функционирования и деятельности НАТО в Европе.

Как передает Report, это следует из опубликованной Стратегии национальной безопасности США.

"Наша общая политика в отношении Европы должна включать такие приоритетные внимания, как создание условий, при которых Европа сможет действовать самостоятельно, как группа суверенных, согласованных друг с другом государств, берущих на себя основную ответственность за собственную оборону", - говорится в стратегии.

Документ предусматривает, что альянс должен уделять приоритет восстановлению стабильности на европейском континенте и обеспечить стратегическую стабильность во взаимоотношениях с Россией.

Также особо подчеркивается роль вопросу расширения атлантического альянса: "Мы также стремимся добиться прекращения восприятия НАТО, и недопущения превращения его в реальность - как постоянно расширяющегося альянса".

Исходя из опубликованных данных, в долгосрочной перспективе США ожидают, что не позднее чем через несколько десятилетий у некоторых государств-членов НАТО большинство населения станет неевропейским".

"В связи с этим остается открытым вопрос: будут ли они воспринимать свое место в мире и свой союз с США так же, как те государства, которые подписывали устав НАТО" - подчеркивается в стратегии.