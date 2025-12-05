Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    США не хотят постоянного расширения НАТО

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 15:48
    США не хотят постоянного расширения НАТО

    США стремятся изменить принцип функционирования и деятельности НАТО в Европе.

    Как передает Report, это следует из опубликованной Стратегии национальной безопасности США.

    "Наша общая политика в отношении Европы должна включать такие приоритетные внимания, как создание условий, при которых Европа сможет действовать самостоятельно, как группа суверенных, согласованных друг с другом государств, берущих на себя основную ответственность за собственную оборону", - говорится в стратегии.

    Документ предусматривает, что альянс должен уделять приоритет восстановлению стабильности на европейском континенте и обеспечить стратегическую стабильность во взаимоотношениях с Россией.

    Также особо подчеркивается роль вопросу расширения атлантического альянса: "Мы также стремимся добиться прекращения восприятия НАТО, и недопущения превращения его в реальность - как постоянно расширяющегося альянса".

    Исходя из опубликованных данных, в долгосрочной перспективе США ожидают, что не позднее чем через несколько десятилетий у некоторых государств-членов НАТО большинство населения станет неевропейским".

    "В связи с этим остается открытым вопрос: будут ли они воспринимать свое место в мире и свой союз с США так же, как те государства, которые подписывали устав НАТО" - подчеркивается в стратегии.

