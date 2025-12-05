ABŞ NATO-nun daimi genişlənməsinin əleyhinədir

İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    ABŞ Avropada NATO-nun fəaliyyət və funksionallıq prinsipini dəyişdirməyə çalışır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, ABŞ-nin Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında əks olunub.

    Sənəddə alyansın Avropa qitəsində sabitliyi bərpa etməsi və Rusiya ilə münasibətlərdə strateji sabitliyi təmin etməli olduğu nəzərdə tutulur.

    Atlantik alyansının genişlənməsi məsələsinin rolu da xüsusi vurğulanır: "Biz həmçinin NATO-nun daim genişlənən alyans kimi reallığa çevrilməsinin qarşısını almağa çalışırıq".

    Bildirilib ki, ABŞ ən gec bir neçə onillikdən sonra NATO-ya üzv bəzi dövlətlərin əhalisinin əksəriyyətinin qeyri-avropalı olacağını gözləyir.

    "Bu baxımdan bir sual açıq qalır: onlar dünyadakı öz yerlərini və ABŞ ilə ittifaqlarını NATO nizamnaməsini imzalayan dövlətlərlə eyni şəkildə qəbul edəcəklərmi?" - strategiyada vurğulanır.

    США не хотят постоянного расширения НАТО

