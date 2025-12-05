Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Эльчин Амирбеков в Женеве представил информацию о мирном процессе между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 15:51
    Эльчин Амирбеков в Женеве представил информацию о мирном процессе между Баку и Ереваном

    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречу с директором Группы по посредничеству и поддержке мира Женевского центра политики безопасности (GCSP) Полом Дзятковичем.

    Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями о механизмах поддержки, которые Центр может предоставить для деятельности по постконфликтному миростроительству в регионе.

    В ходе беседы была высоко оценена работа по развитию гуманитарного диалога, проводимого в течение последних двух лет при поддержке Центра с участием представителей мозговых центров и гражданского общества Азербайджана и Армении. Также подчеркнула важность участия представителей гражданского общества обеих стран в совместных мероприятиях и взаимные визиты, а также совместно подготовленные экспертами отчеты об экономических преимуществах мира, в подготовке населения Азербайджана и Армении к мирному сосуществованию. Также отмечена необходимость продолжения этой деятельности.

    В рамках визита Эльчин Амирбеков также провел пресс-брифинг для журналистов, аккредитованных при Отделении ООН в Женеве, в ходе которого представитель президента ответил на вопросы журналистов о текущем состоянии и перспективах мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Он также рассказал о шагах, предпринимаемых азербайджанской стороной для укрепления мира и развития в регионе, диалоге по укреплению взаимного доверия между гражданскими обществами Азербайджана и Армении, проблеме мин, с которой сталкивается Азербайджан, культурном наследии, уничтоженном в период оккупации, важности открытия транспортных связей на Южном Кавказе для расширения Среднего коридора.

