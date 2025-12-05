İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat verib

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 15:18
    Elçin Əmirbəyov Cenevrədə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat verib

    Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Cenevrə Mərkəzinin (GCSP) Vasitəçilik və Sülhə Dəstək Qrupunun direktoru Pol Dziatkoviç ilə görüş keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, görüşdə Mərkəzin regionda post-münaqişə sülh quruculuğu fəaliyyətinə verə biləcək dəstək mexanizmləri haqqında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Söhbət əsnasında son iki ildə Mərkəzin dəstəyi ilə Azərbaycan və Ermənistan beyin mərkəzləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayandəlırinin iştirakı ilə aparılan humanitar dialoq yüksək qiymətləndirilib, Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin birgə tədbirlərdə iştirakı və qarşılıqlı səfərləri, iqtisadi ekspertlərin birgə hazırladığı sülhün iqtisadi üstünlüklərinə dair hesabatlar Azərbaycan və Ermənistan əhalisinin sülhə hazırlanmasında əhəmiyyəti və bu fəaliyyətin davam etdieilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

    Səfər çərçivəsində Elçin Əmirbəyov həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrədəki Bölməsində akreditə olunmuş jurnalistlər üçün mətbuat brifinqi keçirib. Brifinq zamanı Prezidentinin nümayəndəsi Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesinin indiki durumu və perspektivləri, regionda sülhün və inkişafının möhkəmləndirilməsi istiqamətində Azərbayacan tərəfindən atılan addımlar, Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri arasında qarşılıqlı etimadın gücləndiriləmisən yönələn dialoq, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi və işğal zamanı dağıdılmış mədəni irsimiz, Orta Dəhlizinin genişləndirilməsi üçün Cənubi Qafqazda nəqliyyat bağlantılarının açılmasının əhəmiyyəti kimi məsələlərə dair jurnalistlərinin çoxsaylı suallarını cavablandırıb.

    Elçin Əmirbəyov Cenevrə
    Foto
    Эльчин Амирбеков в Женеве представил информацию о мирном процессе между Баку и Ереваном

    Son xəbərlər

    15:59

    Apellyasiya məhkəməsi Əli Kərimli barədə qərar verib

    Digər
    15:55
    Foto

    Şavkat Mirziyoyev Pərviz Şahbazovla enerji sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Energetika
    15:53

    DİN və AQTA birgə tədbir keçirib, 1 tondan artıq yararsız at əti aşkarlanıb

    Hadisə
    15:51
    Foto

    Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Mədəniyyət siyasəti
    15:50

    "Fitch" "Cənub Qaz Dəhlizi"nin reytinqini "BBB-" səviyyəsində təsdiq edib

    Maliyyə
    15:46

    Makron: Avropa və ABŞ-nin birliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir

    Digər ölkələr
    15:46
    Foto

    III beynəlxalq konfrans çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:46

    Salyanda məktəbdə 10-dan çox şagird tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    15:44

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi yeni elektron arayış formasını təsdiqləyib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti