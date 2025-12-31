Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент Азербайджана: Весь мир признает нашу Победу и наглядно видит нашу правоту

    • 31 декабря, 2025
    • 23:51
    После нашей Победы в Отечественной войне мы неустанно трудились над ее закреплением и подтверждением в международной и политической плоскости. И добились этого.

    Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

    "Весь мир признает нашу Победу и наглядно видит нашу правоту", - добавил глава государства.

