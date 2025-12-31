İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Prezidenti: Bütün dünya bizim Zəfərimizi qəbul edir

    Biz Vətən müharibəsindəki Zəfərimizdən sonra yorulmadan bu Zəfəri beynəlxalq və siyasi müstəvidə möhkəmləndirmək və təsdiqləmək üçün çalışmışıq və buna nail olmuşuq.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə müraciətində söyləyib.

    "Bütün dünya bizim Zəfərimizi qəbul edir və bizim haqlı olduğumuzu əyani şəkildə görür", - deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib.

    Президент Азербайджана: Весь мир признает нашу Победу и наглядно видит нашу правоту
    President Ilham Aliyev: The world now recognizes our Victory and acknowledges we are right

