Президент Азербайджана принял генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа Сейед Мохаммад Хуссейн Адели.

Как сообщает Report, С.М.Х.Адели проинформировал президента об организации, руководителем которого он является. Он отметил, что 17 стран-членов Форума стран-экспортеров газа заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Генеральный секретарь подчеркнул большой потенциал Азербайджана в этой сфере и заявил, что страна будет играть важную роль на мировых рынках.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан владеет большими запасами природного газа и подчеркнул успешную транспортировку газа по различным маршрутам. Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудничество с Форумом стран-экспортеров газа будет способствовать развитию двусторонних отношений со странами-членами организации.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.