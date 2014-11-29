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    Президент Азербайджана принял генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа

    Президент Ильхам Алиев подчеркнул успешную транспортировку природного газа по различным маршрутам

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Форума стран-экспортеров газа Сейед Мохаммад Хуссейн Адели. 

    Как сообщает Report, С.М.Х.Адели проинформировал президента об организации, руководителем которого он является.  Он отметил, что 17 стран-членов Форума стран-экспортеров газа заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Генеральный секретарь подчеркнул большой потенциал Азербайджана в этой сфере и заявил, что страна будет играть важную роль на мировых рынках. 

    В свою очередь, президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан владеет большими запасами природного газа и подчеркнул успешную транспортировку газа по различным маршрутам. Глава государства выразил уверенность в том, что сотрудничество с Форумом стран-экспортеров газа будет способствовать развитию двусторонних отношений со странами-членами организации.  

    На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.

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