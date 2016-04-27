​Президент Азербайджана принял министра культуры и информации Королевства Саудовская Аравия

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ 27 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра культуры и информации Королевства Саудовская Аравия Аделя бин Заида Аль Тарифи.

Как сообщает Report, министр культуры и информации Королевства Саудовская Аравия Адель бин Заид Аль Тарифи передал главе государства приветствия и самые добрые пожелания Служителя Двух Благородных Святынь, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда. Он выразил удовлетворение участием по поручению короля Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.

Президент Ильхам Алиев отметил, что с удовольствием вспоминает прошлогодний официальный визит в Саудовскую Аравию и гостеприимство, оказанное в ходе визита ему и делегации королем Салманом бин Абдул-Азизом Аль Саудом. Глава государства расценил этот визит как показатель прочных связей между двумя дружественными странами. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Саудовская Аравия являются близкими дружественными и партнерскими странами и всегда поддерживают друг друга. Глава государства расценил участие Королевства Саудовская Аравия в VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН на этом уровне как показатель значения, придаваемого мероприятию, и дружественных связей с нашей страной.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Служителя Двух Благородных Святынь, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдул-Азиза Аль Сауда и просил передать его приветствия и самые добрые пожелания королю Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду.