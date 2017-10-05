Президент Азербайджана примет участие на саммите Восточного партнерства в Брюсселе

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Благодарю за приглашение принять участие в Саммите по Восточному партнерству. Я получил это приглашение от президента Туска в феврале и сообщил, что однозначно приму участие в саммите". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, в которую вошли аккредитованные в Брюсселе послы ЕС.

Глава государства отметил важность участия на этом мероприятии: "Азербайджан с самого начала поддержал программу "Восточное партнерство". Я лично присутствовал на первом Саммите по восточному партнерству и принимал участие во всех саммитах, кроме последнего. Вам, наверное, известно о причине моего отсутствия там. А сегодня нет оснований для того, чтобы обходить это важное заседание. Словом, мы возлагаем большие надежды на него".

Напомним, 5-ый саммит Восточного партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября.