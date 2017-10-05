 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана примет участие на саммите Восточного партнерства в Брюсселе

    Ильхам Алиев: Сегодня нет оснований для того, чтобы обходить это важное заседание

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Благодарю за приглашение принять участие в Саммите по Восточному партнерству. Я получил это приглашение от президента Туска в феврале и сообщил, что однозначно приму участие в саммите". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с делегацией  во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза, в которую вошли аккредитованные в Брюсселе послы ЕС. 

    Глава государства отметил важность участия на этом мероприятии: "Азербайджан с самого начала поддержал программу "Восточное партнерство". Я лично присутствовал на первом Саммите по восточному партнерству и принимал участие во всех саммитах, кроме последнего. Вам, наверное, известно о причине моего отсутствия там. А сегодня нет оснований для того, чтобы обходить это важное заседание. Словом, мы возлагаем большие надежды на него".  

    Напомним, 5-ый саммит Восточного партнерства пройдет в Брюсселе 24 ноября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi