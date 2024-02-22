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Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду.
Внешняя политика
22 февраля 2024 г. 11:16
Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Дорогой Брат,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 22 февраля - Дня основания Королевства Саудовская Аравия.

Мы придаем большое значение дружественным отношениям и сотрудничеству между Азербайджаном и Саудовской Аравией, построенным на таких прочных основах, как исламская солидарность, братство, взаимная поддержка и доверие. Политический диалог на высоком уровне между нами сопровождается нашим эффективным сотрудничеством в ряде сфер.

Высоко ценим поддержку, оказанную Саудовской Аравией с первого дня суверенитету и территориальной целостности нашей страны. Уверен, что мы будем прилагать совместные усилия, направленные на углубление отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией, успешное продолжение взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций в интересах наших братских народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Саудовской Аравии - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates King of Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralına təbrik məktubu göndərib

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