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    Президент Азербайджана наградил Рамазана Абдулатипова орденом "Дружбы"

    Президент подписал распоряжение

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рамазана Абдулатипова орденом "Дружбы".

    Как сообщает Report, распоряжением Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов награждается орденом "Дружбы" за особые услуги в развитии дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также между Азербайджаном и Дагестаном. 

    Отметим, что Р.Абдулатипов является главой Республики Дагестан РФ.

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