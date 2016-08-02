Президент Азербайджана наградил Рамазана Абдулатипова орденом "Дружбы"

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Рамазана Абдулатипова орденом "Дружбы".

Как сообщает Report, распоряжением Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов награждается орденом "Дружбы" за особые услуги в развитии дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, а также между Азербайджаном и Дагестаном.

Отметим, что Р.Абдулатипов является главой Республики Дагестан РФ.