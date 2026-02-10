Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению

Мы не только сняли ограничения на транзит грузов через Азербайджан, но и сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом.

"Одним из важнейших результатов является проект TRIPP, который администрация Трампа-Вэнса ожидает от нашего региона. Это не только объединит две части Азербайджана, но и превратится в коридор безопасных перевозок. Маршрут Трампа, объединяя две части Азербайджана, также соединит Европу с Азией".