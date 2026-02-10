Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению

    Внешняя политика
    • 10 февраля, 2026
    • 19:20
    Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению

    Мы не только сняли ограничения на транзит грузов через Азербайджан, но и сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнсом.

    "Одним из важнейших результатов является проект TRIPP, который администрация Трампа-Вэнса ожидает от нашего региона. Это не только объединит две части Азербайджана, но и превратится в коридор безопасных перевозок. Маршрут Трампа, объединяя две части Азербайджана, также соединит Европу с Азией".

    Azərbaycan Prezidenti: Biz özümüz Ermənistana neft məhsullarının ixracına başlamışıq
    President: Azerbaijan itself started exporting petroleum products to Armenia
