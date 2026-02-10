İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Prezidenti: Biz özümüz Ermənistana neft məhsullarının ixracına başlamışıq

    Energetika
    • 10 fevral, 2026
    • 19:15
    Azərbaycan Prezidenti: Biz özümüz Ermənistana neft məhsullarının ixracına başlamışıq
    İlham Əliyev

    Biz nəinki tranzitlə bağlı Azərbaycan vasitəsilə yüklərin daşınmasında məhdudiyyəti aradan qaldırmışıq, o cümlədən özümüz Ermənistana neft məhsullarının ixracına başlamışıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vitse-prezidenti Ceyms Devid Vens ilə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    "Tramp-Vens administrasiyasının bizim regionda göstərdiyi səylərin ən vacib nəticələrdən biri TRİPP layihəsidir. Bu nəinki Azərbaycanın iki hissəsini birləşdirəcək, eyni zamanda təhlükəsiz daşımalar dəhlizinə çevriləcək. Tramp marşrutu Azərbaycanın iki hissəsini birləşdirməklə yanaşı, Avropa ilə Asiyanı da birləşdirəcək. TRİPP layihəsi ilə sülh, inkişaf və əməkdaşlığa regionda növbəti töhfəni verəcəyik".

    Prezident bildirib ki, Azərbaycan öz təbii qaz ehtiyatları ilə 16 ölkənin enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir, onlardan 11-i NATO üzvüdür və ABŞ-nin müttəfiqidir.

    İlham Əliyev Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri Azərbaycan ABŞ
    Президент Азербайджана: Мы сами начали экспорт нефтепродуктов в Армению
    President: Azerbaijan itself started exporting petroleum products to Armenia

