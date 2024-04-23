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Президент Азербайджана: Мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии

Президент Азербайджана: Мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии Что касается соотношения между зеленой и традиционной энергией, думаю, мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии. Было бы наивно думать, что это (производство ископаемого топлива) прекратится сиюминутно.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 16:08
Президент Азербайджана: Мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии

Что касается соотношения между зеленой и традиционной энергией, думаю, мир еще долгие годы будет нуждаться в ископаемых источниках энергии. Было бы наивно думать, что это (производство ископаемого топлива) прекратится сиюминутно.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

Подчеркнув, что мир к этому не готов, глава государства отметил: "Мировая экономика и промышленность к этому не готовы. На мой взгляд, лучший способ - это создать баланс и идти путем эволюции вместо того, чтобы стремиться к недостижимой цели".

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