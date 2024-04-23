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Президент: COP29 - проявление большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану

Президент: COP29 - проявление большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану Со времени нашей последней встречи все события развиваются в позитивном русле, будь то процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или делимитация границ.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 14:37
Президент: COP29 - проявление большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану

Со времени нашей последней встречи все события развиваются в позитивном русле, будь то процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией или делимитация границ.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 23 апреля в выступлении на международном форуме на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованном в Университете ADA.

Говоря о важности проведения COP29 в Азербайджане, глава государства отметил: "COP29 является проявлением большого уважения и поддержки международного сообщества к Азербайджану".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: COP29 is a sign of big respect and support to Azerbaijan from international community
Версия на азербайджанском языке Prezident: COP29 beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana böyük hörmət və dəstəyinin təzahürüdür

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