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Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации

Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном довел до сведения собеседника, что, по наблюдениям последних недель, Армения злоупотребляет нахождением
Внешняя политика
21 марта 2023 г. 20:23
Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации
Президент Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном довел до сведения собеседника, что, по наблюдениям последних недель, Армения злоупотребляет нахождением в этой стране миссии Европейского Союза и проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации; вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль азербайджано-армянской государственной границы и на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В этой связи президент Азербайджана отметил, что в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований 5 марта 2023 года погибли двое азербайджанских военнослужащих, а в результате очередной провокации Армении в день Новруз байрамы 20 марта на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей через территорию Зангиланского района, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Ermənistanın vəziyyəti gərginləşdirmək siyasəti yürütdüyünü Blinkenin diqqətinə çatdırıb

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