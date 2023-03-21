Президент Азербайджана довел до сведения Блинкена, что Армения проводит политику, направленную на эскалацию ситуации

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном довел до сведения собеседника, что, по наблюдениям последних недель, Армения злоупотребляет нахождением

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном довел до сведения собеседника, что, по наблюдениям последних недель, Армения злоупотребляет нахождением в этой стране миссии Европейского Союза и проводит политику, направленную на преднамеренную эскалацию ситуации; вооруженные силы Армении и незаконные армянские вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня вдоль азербайджано-армянской государственной границы и на территориях Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В этой связи президент Азербайджана отметил, что в результате провокации со стороны незаконных армянских формирований 5 марта 2023 года погибли двое азербайджанских военнослужащих, а в результате очередной провокации Армении в день Новруз байрамы 20 марта на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей через территорию Зангиланского района, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы.