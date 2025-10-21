Президент: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 13:13
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава государства.
Последние новости
13:50
Фото
В Украине продлен режим военного положенияДругие страны
13:48
Азербайджан и Казахстан подписали 15 документовВнешняя политика
13:47
МВФ до 2028 года ожидает профицит во внешнеторговом обороте АзербайджанаФинансы
13:41
Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
13:41
Ильхам Алиев: Проект TRIPP обязательно будет реализованВнешняя политика
13:40
Самолет Вэнса приземлился в в аэропорту Бен-ГурионДругие страны
13:34
Армения и Турция в ближайшее время обсудят восстановление ж/д Гюмри–КарсВ регионе
13:31
Госкомтаможня изъяла из незаконного оборота более тонны наркотиков за 9 месяцевПроисшествия
13:31