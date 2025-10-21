Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Президент: Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 13:13
    Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    "Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике", - заявил глава государства.

    Ильхам Алиев Касым-Жомарт Токаев заявление для прессы Армения транзит грузов
    İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan lifts all transit restrictions on goods to Armenia

    Лента новостей