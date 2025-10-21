İlham Əliyev: Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb
Xarici siyasət
- 21 October, 2025
- 13:32
Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı işğaldan bəri mövcud olan bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezident İlham Əliyev Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev ilə mətbuata bəyanatında deyib.
Dövlət başçısı vurğulayıb:
"Onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Ermənistana yük tranziti ilə bağlı işğaldan bəri mövcud olan bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb və ilk belə tranzit yük Qazaxıstan taxılının Ermənistana daşınması olub. Zənnimcə, bu, həm də Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün artıq kağız üzərində deyil, həm də praktikada olduğunun yaxşı göstəricisidir".
Son xəbərlər
13:51
Azərbaycan-Qazaxıstan sənədləri mübadilə olunubXarici siyasət
13:50
Ermənistan və Türkiyə Gümrü-Qars dəmir yolunun bərpasını müzakirə edəcəkRegion
13:47
Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıbİKT
13:47
Foto
Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUBXarici siyasət
13:43
AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıbFutbol
13:43
Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunubDigər ölkələr
13:41
Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilərXarici siyasət
13:40
Erməni sürücülərin Rusiya ərazisində qalma müddəti 180 günə qədər uzadıla bilərRegion
13:37