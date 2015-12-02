​Президент Азербайджана поздравил аргентинского коллегу

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Аргентинской Республики.

Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Аргентиной.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины".