​Президент Азербайджана поздравил аргентинского коллегу

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Аргентинской Республики.
Надеюсь, что мы приложим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Аргентиной.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей предстоящей деятельности на благо дружественного народа Аргентины".
News DepartmentАвтор новости
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