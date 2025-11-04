Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 23:00
    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун принял находящегося с визитом в этой стране министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

    Согласно информации, стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между странами, подчеркнули важность сохранения политического диалога на высоком уровне и углубления сотрудничества в различных областях.

    Обсуждения охватили вопросы расширения торгово-экономических связей, продвижения сотрудничества в сфере инвестиций и энергетики, а также расширения взаимодействия между деловыми кругами двух стран.

    Обе стороны подчеркнули значимость Соглашения о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Алжира.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и международного значения, включая сотрудничество в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

