İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 22:24
    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin prezidenti Əbdülməcid Tebbun tərəfindən qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, tərəflər Azərbaycan və Əlcəzair arasında ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyətini və perspektivlərini nəzərdən keçirib, yüksək səviyyəli siyasi dialoqun qorunmasının və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar.

    Müzakirələr ticarət və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi, investisiya və enerji sahəsində əməkdaşlığın təşviqi, eləcə də iki ölkənin biznes dairələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin artırılması məsələlərini əhatə edib.

    Hər iki tərəf Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Əlcəzair Xalq Demokratik Respublikası Hökuməti arasında Ticarət, İqtisadi, Elmi və Texniki Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın yaradılması haqqında Sazişin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    Görüşdə həmçinin BMT, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində əməkdaşlıq da daxil olmaqla, regional və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Əlcəzair Azərbaycan XİN gorus
    Foto
    Президент Алжира принял главу МИД Азербайджана

    Son xəbərlər

    23:13

    Putin: NATO gəmisi "Burevestnik" sınaqları keçirilən ərazidə olub

    Region
    23:13

    Rusiyada nüvə enerjisi ilə işləyən qanadlı raketlərin növbəti nəslinin hazırlanmasına başlanılıb

    Region
    22:58

    Azərbaycan millisinin voleybolçusu: "İlk oyunda qazanılan qələbə vacib idi"

    Komanda
    22:52

    Filippində tayfun nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:44
    Foto

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Qazaxıstandan Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarük edildiyini açıqlayıb

    Region
    22:34

    Yevgeni Kukseviç: "Azərbaycanın futzal millisi göstərdiyi oyunla zəif olmadığını sübut etdi"

    Futbol
    22:31
    Foto

    Leyla Əliyeva Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində olub

    Elm və təhsil
    22:24
    Foto

    Ceyhun Bayramov Əlcəzair Prezidenti ilə beynəlxalq əhəmiyyətli məsələləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    22:15
    Foto

    Rabatda Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti