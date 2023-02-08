Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана

Из Турции после землетрясения эвакуировано 205 граждан Азербайджана.

Из Турции после землетрясения эвакуированы 205 граждан Азербайджана.

Об этом Report сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что для эвакуации выделены автобусы: "В каждом городе находится представитель нашего посольства. Граждане, желающие эвакуироваться из Турции, могут обращаться по номерам, указанным на сайте посольства. Кроме того, в городах находятся представители Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, к которым также можно обратиться в связи с эвакуацией".

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, затронувшее 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в этих провинциях чрезвычайное положение, в стране объявлен 7-дневный траур по погибшим.