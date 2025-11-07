Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Премьер Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 15:16
    Премьер Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 7 ноября прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

    Шахбаза Шарифа встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

    Pakistanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib
    Prime Minister of Pakistan arrives in Azerbaijan on official visit

