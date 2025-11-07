Премьер Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф 7 ноября прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Шахбаза Шарифа встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.