İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Pakistanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 15:12
    Pakistanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib

    Pakistan İslam Respublikasının Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif noyabrın 7-də Azərbaycana səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda ali qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərifi Azərbaycanın Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov, xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Pakistan Məhəmməd Şahbaz Şərif
    Премьер Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан
    Prime Minister of Pakistan arrives in Azerbaijan on official visit

    Son xəbərlər

    15:33

    Dənizkənarı Milli Parkda Zəfər Gününə həsr olunan fotosərgi təşkil edilib

    Mədəniyyət
    15:32

    Tural Sadıqlı, Qurban Məmmədov və digərlərinin cinayət işi məhkəmə baxışına verilib

    Hadisə
    15:31

    Ayxan Hacızadə: Rəsmi Bakı Suriyanın Azərbaycanda səfirlik açmasını gözləyir

    Xarici siyasət
    15:30

    Hazırda azad edilən ərazilərdə 3 min kilometrdən çox yol layihələndirilir

    Daxili siyasət
    15:28

    Kamran Əliyev: Sülh prosesinin irəliləməsi üçün humanitar öhdəliklərin yerinə yetirilməsi zəruridir

    Hadisə
    15:27

    Şöbə müdiri: Azad edilmiş ərazilərdə 20 yaşayış məntəqəsi üzrə layihələndirmə yekunlaşır

    Daxili siyasət
    15:27
    Foto

    Bakıda daha bir yerdə hərəkət intensivliyi və piyada təhükəsizliyi artırılıb

    İnfrastruktur
    15:24

    Dövlət Radiotezliklər İdarəsi sığortaçı seçir

    Maliyyə
    15:21

    Azərbaycan diplomatik və xidməti pasportlar üzrə 2025-ci ildə 10 saziş imzalayıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti