Prime Minister of Pakistan arrives in Azerbaijan on official visit
Foreign policy
- 07 November, 2025
- 15:22
Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif arrived in Azerbaijan on an official visit on November 7.
According to Report, an honor guard was lined up at Heydar Aliyev International Airport for the high-ranking guest.
Shehbaz Sharif was welcomed by First Deputy Prime Minister of Azerbaijan Yagub Eyyubov, Deputy Minister of Foreign Affairs Fariz Rzayev, and other officials.
