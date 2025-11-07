Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package

    Prime Minister of Pakistan arrives in Azerbaijan on official visit

    Foreign policy
    • 07 November, 2025
    • 15:22
    Prime Minister of Pakistan arrives in Azerbaijan on official visit

    Prime Minister of Pakistan Shehbaz Sharif arrived in Azerbaijan on an official visit on November 7.

    According to Report, an honor guard was lined up at Heydar Aliyev International Airport for the high-ranking guest.

    Shehbaz Sharif was welcomed by First Deputy Prime Minister of Azerbaijan Yagub Eyyubov, Deputy Minister of Foreign Affairs Fariz Rzayev, and other officials.

    visit Azerbaijan Pakistan Shehbaz Sharif
    Photo
    Pakistanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib
    Photo
    Премьер Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Latest News

    16:59

    Azerbaijan's compulsory health insurance to cover detained foreigners

    Domestic policy
    16:53
    Photo

    Azerbaijani journalists visit IT Park Uzbekistan branch in Urgench

    Media
    16:52

    MFA: Azerbaijan signed 10 agreements on diplomatic, service passports in 2025

    Foreign policy
    16:47

    Edis Introduces Trendyol"s "Super Shopping Days"

    Business
    16:44
    Photo

    Photo exhibition about 5th anniversary of Victory opens at Seaside National Park in Baku

    Culture
    16:37

    Fulfilling humanitarian obligations key to advancement of peace process – Prosecutor General

    Incident
    16:28

    Azerbaijani Foreign Ministry: Venue for signing peace treaty with Armenia can be discussed only after all conditions met

    Foreign policy
    16:26

    Azerbaijan hopes for soonest opening of Syrian embassy in Baku

    Foreign policy
    16:25

    President awards group of people for outstanding services in defending territorial integrity

    Domestic policy
    All News Feed