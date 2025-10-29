Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Премьер Пакистана посетит Азербайджан

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 16:44
    Премьер Пакистана посетит Азербайджан

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит с визитом Азербайджан для участия в параде Победы, который состоится 8 ноября.

    Об этом сказал Report посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.

    Дипломат отметил, что точная дата визита еще не определена:

    "Пакистанскую делегацию возглавит Шахбаз Шариф. Визит осуществляется по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева для участия в параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку".

