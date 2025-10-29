Премьер Пакистана посетит Азербайджан
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 16:44
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит с визитом Азербайджан для участия в параде Победы, который состоится 8 ноября.
Об этом сказал Report посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин.
Дипломат отметил, что точная дата визита еще не определена:
"Пакистанскую делегацию возглавит Шахбаз Шариф. Визит осуществляется по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева для участия в параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку".
Последние новости
17:30
Новые жилые комплексы в Джебраиле будут соответствовать современным стандартамВнутренняя политика
17:27
Посольство: Ведутся переговоры относительно задержанного в Черногории гражданина АзербайджанаВнешняя политика
17:24
Генпрокуратура: Элтон Мамедов вернул в госбюджет 3 млн манатовВнутренняя политика
17:24
Самир Шарифов рассказал о ходе реализации проекта создания агрогородка в АгдамеАПК
17:09
Джон Алдердайс: Существует потенциал для сделок UKEF в транспортном секторе АзербайджанаИнфраструктура
17:06
Пакистан получил первую в истории партию сырой нефти из СШАДругие страны
17:04
Вице-премьер: Минск заинтересован в новых логистических маршрутах АзербайджанаИнфраструктура
17:03
Азербайджан выплатил за 9 месяцев свыше 5 млрд манат по гособлигациямФинансы
16:56
Фото