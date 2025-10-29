Pakistan Baş naziri Zəfər paradında iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2025
- 16:21
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Azərbaycana səfər edəcək.
Bunu "Report"a açıqlamasında Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin deyib.
Diplomat bildirib ki, səfərin başlanması tarixi hələ dəqiqləşməyib:
"Pakistan nümayəndə heyətinə hörmətli Baş nazir rəhbərlik edəcək. Səfər Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə 8 noyabrda Bakıda keçiriləcək Zəfər paradında iştirak məqsədi daşıyır".
