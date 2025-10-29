İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Pakistan Baş naziri Zəfər paradında iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:21
    Pakistan Baş naziri Zəfər paradında iştirak üçün Azərbaycana səfər edəcək

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Azərbaycana səfər edəcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin deyib.

    Diplomat bildirib ki, səfərin başlanması tarixi hələ dəqiqləşməyib:

    "Pakistan nümayəndə heyətinə hörmətli Baş nazir rəhbərlik edəcək. Səfər Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin dəvəti ilə 8 noyabrda Bakıda keçiriləcək Zəfər paradında iştirak məqsədi daşıyır".

