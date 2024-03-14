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Премьер-министр Великобритании: Азербайджан достойно справится с проведением COP29

Премьер-министр Великобритании: Азербайджан достойно справится с проведением COP29 Премьер-министра Великобритании Риши Сунак считает, что Азербайджан достойно справится с COP29, и мероприятие пройдет на высоком уровне.
Внешняя политика
14 марта 2024 г. 12:14
Премьер-министр Великобритании: Азербайджан достойно справится с проведением COP29

Премьер-министра Великобритании Риши Сунак считает, что Азербайджан достойно справится с проведением COP29, и мероприятие пройдет на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в его письме к участникам XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира", которое было зачитано послом Великобритании в Азербайджане Фергюсом Олдом.

Сунак подчеркнул, что его страна готова поделиться опытом проведения COP26 с Азербайджаном.

"Мы понимаем необходимость определения справедливой энергетической политики и мобилизуем триллионы средств для устранения последствий изменения климата", - говорится в письме.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın Baş naziri: Azərbaycan COP29-un öhdəsindən layiqincə gələcək

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