Премьер-министр Великобритании: Азербайджан достойно справится с проведением COP29

Премьер-министра Великобритании Риши Сунак считает, что Азербайджан достойно справится с COP29, и мероприятие пройдет на высоком уровне.

Премьер-министра Великобритании Риши Сунак считает, что Азербайджан достойно справится с проведением COP29, и мероприятие пройдет на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в его письме к участникам XI Глобального Бакинского форума на тему "Восстановление раздробленного мира", которое было зачитано послом Великобритании в Азербайджане Фергюсом Олдом.

Сунак подчеркнул, что его страна готова поделиться опытом проведения COP26 с Азербайджаном.

"Мы понимаем необходимость определения справедливой энергетической политики и мобилизуем триллионы средств для устранения последствий изменения климата", - говорится в письме.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Азербайджане в ноябре этого года.