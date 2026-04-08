Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 08 апреля, 2026
- 20:54
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните прибыла 8 апреля с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостьи был выстроен почетный караул.
Ингриду Шимоните в аэропорту встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, замминистра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.
Последние новости
