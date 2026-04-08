    Litvanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib

    Xarici siyasət
    • 08 aprel, 2026
    • 20:53
    Litvanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib

    Litva Respublikasının Baş naziri İnqa Ruqiniene aprelin 8-də Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərə gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü.

    Litvanın Baş naziri İnqa Ruqinieneni hava limanında Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, xarici işlər nazirinin müavini Fariz Rzayev və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar.

    Litvanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib
    Litvanın Baş naziri Azərbaycana səfərə gəlib
    Litva İnqa Ruqiniene
    Премьер-министр Литвы прибыла с визитом в Азербайджан
    Prime Minister of Lithuania arrives in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    22:06

    Əraqçi Türkiyənin regionda vəziyyətin sabitləşdirilməsi səylərini alqışlayıb - YENİLƏNİB

    Region
    21:58

    Pezeşkian: Atəşkəs müharibənin başa çatmasına dair danışıqlar üçün təməl ola bilər

    Region
    21:53
    Foto

    Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verir

    Biznes
    21:51

    Güclü yağışların fəsadlarını aradan qaldıran Dağıstan təbii fəlakətin üçüncü dalğasına hazırlaşır

    Region
    21:34

    Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edib

    Region
    21:33

    "Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqası tarixində ilk qələbəsini qazanıb

    Komanda
    21:21
    Foto

    Mingəçevirdə "Üzməyi Öyrənək" layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıb

    Fərdi
    21:20

    Naxçıvan Ali Məclisində ombudsman haqqında qanunun ləğv edilməsi məsələsinə baxılacaq

    Daxili siyasət
    21:16

    Livanda sülhməramlıların atəşə tutulmasına görə İsrail səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti