President
О нас

Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 20:57
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"Уважаемый господин Президент.

Рад от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично передать искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Желаю Вам успехов на столь ответственном посту. Верю, что Вы и впредь продолжите самоотверженно работать на благо общего развития Вашего государства и процветания Ваших граждан.

Дружественные отношения между Хорватией и Азербайджаном развиваются на протяжении последних 30 лет. Уверен, что в новый период Вашего президентства мы продолжим деятельность по укреплению и углублению наших отношений. Наше экономическое сотрудничество имеет особое значение, и для его дальнейшего развития существует большой потенциал. Верю, что мы не пожалеем усилий для дальнейшего стимулирования тесного сотрудничества между азербайджанскими и хорватскими компаниями, а также повышения интереса к взаимным инвестициям.

Господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении к Вам", - говорится в письме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13
В прошлом году в Азербайджане трудоустроены около 42 тыс молодых людей
В прошлом году в Азербайджане трудоустроены около 42 тыс молодых людей
2 февраля 2024 г. 14:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi