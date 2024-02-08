Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с победой на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

"Уважаемый господин Президент.

Рад от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично передать искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Президента Азербайджанской Республики.

Желаю Вам успехов на столь ответственном посту. Верю, что Вы и впредь продолжите самоотверженно работать на благо общего развития Вашего государства и процветания Ваших граждан.

Дружественные отношения между Хорватией и Азербайджаном развиваются на протяжении последних 30 лет. Уверен, что в новый период Вашего президентства мы продолжим деятельность по укреплению и углублению наших отношений. Наше экономическое сотрудничество имеет особое значение, и для его дальнейшего развития существует большой потенциал. Верю, что мы не пожалеем усилий для дальнейшего стимулирования тесного сотрудничества между азербайджанскими и хорватскими компаниями, а также повышения интереса к взаимным инвестициям.

Господин Президент, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении к Вам", - говорится в письме.