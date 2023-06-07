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Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Сочи

Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Сочи 7 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 17:16
Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Сочи

7 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Премьер-министр также примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета и III Евразийском конгрессе.

В рамках визита планируется также ряд двусторонних встреч А.Асадова с зарубежными коллегами.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir Əli Əsədov Soçidə işgüzar səfərdədir

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