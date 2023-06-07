Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Сочи

7 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

7 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Сочи для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

Премьер-министр также примет участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета и III Евразийском конгрессе.

В рамках визита планируется также ряд двусторонних встреч А.Асадова с зарубежными коллегами.