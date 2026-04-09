Премьер Литвы посетила Аллею шехидов в Баку
Внешняя политика
- 09 апреля, 2026
- 11:39
Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, посетила Аллею шехидов в Баку.
Как сообщает Report, Ругинене почтила память шехидов, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".
После церемонии премьер-министру была представлена информация об истории Аллеи шехидов, ее особом месте в национальной памяти, а также о проводимых в столице работах по благоустройству и развитию города.
Последние новости
