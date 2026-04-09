Litvanın Baş naziri Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb
- 09 aprel, 2026
- 11:35
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, qonaq Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçərək şəhid olan qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramını bildirib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.
Daha sonra Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən Baş nazirə Şəhidlər xiyabanının tarixi, bu məkanın xalqımızın yaddaşında tutduğu xüsusi yer və şəhərimizdə görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verilib.
Son xəbərlər
11:55
Foto
İlham Əliyev Türkiyənin daxili işlər nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:53
İlham Əliyev: Mina problemi Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinin aparılmasını ləngidirDaxili siyasət
11:51
İnqa Ruqiniene: Litva Avropa İttifaqı–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxınlaşmasını dəstəkləyirXarici siyasət
11:50
Foto
Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında şahmat yarışı keçirilibFərdi
11:47
Foto
İlham Əliyev Litvanın Baş nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:46
Azərbaycanda I sinfə qəbul "mygov" üzərindən həyata keçiriləcək - EKSKLÜZİVElm və təhsil
11:42
Video
"İrşad"da "Şad Günlər" fürsəti yenidən start götürür!Biznes
11:39
Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu auditor seçirMaliyyə
11:37