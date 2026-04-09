    Litvanın Baş naziri Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

    Xarici siyasət
    • 09 aprel, 2026
    • 11:35
    Litvanın Baş naziri Bakıda şəhidlərin xatirəsini anıb

    Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Litvanın Baş naziri İnqa Ruqiniene Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, qonaq Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçərək şəhid olan qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsinə ehtiramını bildirib, "Əbədi məşəl" abidəsinin önünə əklil qoyub.

    Daha sonra Azərbaycan paytaxtının mənzərəsini seyr edən Baş nazirə Şəhidlər xiyabanının tarixi, bu məkanın xalqımızın yaddaşında tutduğu xüsusi yer və şəhərimizdə görülən abadlıq-quruculuq işləri barədə məlumat verilib.

    Litva İnqa Ruqiniene Şəhidlər xiyabanı
    Премьер Литвы посетила Аллею шехидов в Баку
    Lithuanian PM visits Alley of Martyrs in Baku

