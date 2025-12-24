Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 24 декабря, 2025
    • 12:44
    Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня - ЭКСКЛЮЗИВ

    Вопрос визита Папы Римского Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня.

    Об этом Report заявил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете.

    При этом он считает маловероятным, что такой визит может состояться в следующем году.

    "Сомневаюсь, что визит может состояться уже в следующем году. Он (Папа римский - ред.). получил много приглашений, при этом в течение года он совершает лишь 5–6 зарубежных визитов. (…) Если это (визит – ред.) произойдет во второй или третий год, то это уже будет большим достижением", - отметил Фекете.

    Отвечая на вопрос о возможности визита Папы Римского на открытие католической церкви Святого Иоанна Павла II, которую планируется построить в Баку, он подчеркнул, что это станет большим подарком:

    "Если Папа приедет на открытие церкви, то для нас (верующих – ред.) это станет большим подарком. Но это уже зависит от возможности его графика", - добавил Фекете.

    Roma Papasının Azərbaycana səfəri gündəlikdədir - EKSKLÜZİV
    Pope Leo's visit to Azerbaijan on agenda - EXCLUSIVE

