Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня - ЭКСКЛЮЗИВ

Вопрос визита Папы Римского Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня.

Об этом Report заявил Апостольский префект Католической церкви в Азербайджане, епископ Владимир Фекете.

При этом он считает маловероятным, что такой визит может состояться в следующем году.

"Сомневаюсь, что визит может состояться уже в следующем году. Он (Папа римский - ред.). получил много приглашений, при этом в течение года он совершает лишь 5–6 зарубежных визитов. (…) Если это (визит – ред.) произойдет во второй или третий год, то это уже будет большим достижением", - отметил Фекете.

Отвечая на вопрос о возможности визита Папы Римского на открытие католической церкви Святого Иоанна Павла II, которую планируется построить в Баку, он подчеркнул, что это станет большим подарком:

"Если Папа приедет на открытие церкви, то для нас (верующих – ред.) это станет большим подарком. Но это уже зависит от возможности его графика", - добавил Фекете.