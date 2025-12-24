İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    Roma Papasının Azərbaycana səfəri gündəlikdədir - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 24 dekabr, 2025
    • 12:53
    Roma Papasının Azərbaycana səfəri gündəlikdədir - EKSKLÜZİV

    Roma Papası XIV Leonun Azərbaycana səfəri məsələsi gündəlikdədir.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanda katolik kilsəsinin apostol prefekti, yepiskop Vladimir Fekete məlumat verib.

    Din xadimi səfərin gələn il reallaşacağı ehtimalının az olduğunu bildirib.

    "Səfərin gələn il baş tutacağına şübhə edirəm. Roma Papası çoxsaylı dəvətlər alıb, belə olan zaman il ərzində cəmi 5-6 xarici səfər həyata keçirir. Əgər bu (səfər - red.) ikinci və ya üçüncü ildə baş versə, bu artıq böyük nailiyyət olacaq", - V.Fekete qeyd edib.

    Din xadimi Bakıda tikilməsi planlaşdırılan Müqəddəs II İoann Pavel katolik kilsəsinin açılışında Roma Papasının iştirakı ehtimalı ilə bağlı sualın cavabında "bu böyük hədiyyə olacaq" deyib.

    "Əgər Papa kilsənin açılışına gələrsə, bu, böyük hədiyyə olacaq. Amma bu artıq onun qrafikinin imkanlarından asılıdır", - V.Fekete bildirib.

    katolik apostol Vladimir Fekete Roma Papası XIV Leo
    Визит Льва XIV в Азербайджан находится на повестке дня - ЭКСКЛЮЗИВ
    Pope Leo's visit to Azerbaijan on agenda - EXCLUSIVE

    Son xəbərlər

    13:17

    İrakli Kobaxidze Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə zəng edib

    Digər
    13:10

    Təyyarə qəzasında həlak olan liviyalı hərbçilərin adları açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:10

    Səfir: İsrail Azərbaycanla sosial sahədə əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir

    Xarici siyasət
    13:08

    Aleksandar Vuçiç İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:04

    Saray postunun yaxınlığında marşrut avtobusu yanır

    Hadisə
    13:04
    Foto

    Sumqayıtda yük avtomobili aşıb

    Hadisə
    13:03

    İlqar İsbatov: "Azərbaycan şəhərsalma və memarlıq ənənələri ilə seçilən ölkədir"

    İnfrastruktur
    13:01
    Foto

    Növbəti köç karvanı Horovlu kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    Kobaxidze ticarət şəbəkələrində qiymət artımına qarşı tədbirlər görülməsini tələb edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti