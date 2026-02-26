Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Представительство ЕС в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинской трагедии

    Внешняя политика
    • 26 февраля, 2026
    Представительство ЕС в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинской трагедии

    Представительство Европейского союза в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинского геноцида.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации посла ЕС в Азербайджане Марияны Куюнджич в соцсети Х.

    "Делегация Европейского союза в Азербайджане чтит память невинных жертв - женщин, мужчин, детей и стариков, погибших во время Ходжалинской трагедии. Делегация выражает искренние соболезнования и подчеркивает важность примирения и установления прочного мира", - написала она.

