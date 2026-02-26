Представительство ЕС в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинской трагедии
- 26 февраля, 2026
- 14:29
Представительство Европейского союза в Азербайджане почтило память жертв Ходжалинского геноцида.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посла ЕС в Азербайджане Марияны Куюнджич в соцсети Х.
"Делегация Европейского союза в Азербайджане чтит память невинных жертв - женщин, мужчин, детей и стариков, погибших во время Ходжалинской трагедии. Делегация выражает искренние соболезнования и подчеркивает важность примирения и установления прочного мира", - написала она.
The European Union Delegation to Azerbaijan honours the memory of the innocent victims women, men, children, and the elderly, who lost their lives during the Khojaly tragedy. It extends its sincere condolences and underlines the importance of reconciliation and lasting peace. pic.twitter.com/E2cnzJaPD5— Marijana Kujundzic (@MarijanaKujund3) February 26, 2026